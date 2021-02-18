乔科维奇晋级澳网决赛 盼刷新纪录拿下第9冠

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（法新社墨尔本18日电） 世界球王乔科维奇今天在澳洲网球公开赛男单四强赛击败俄罗斯选手克拉特塞夫（Aslan Karatsev），再闯决赛，继续追求澳网男单第9冠，刷新个人保持的8冠纪录。

塞尔维亚33岁名将乔科维奇（Novak Djokovic）在第3轮腹部受伤，但本场比赛没有受到影响的迹象，以6 比3、6比4、6比2直落三，击溃世界排名114的克拉特塞夫，生涯第28度挺进大满贯决赛。

乔科维奇本场击出30记致胜球及17记爱司球（ace）。他赛后表示：「这是我在这整个大赛感觉最佳的一场比赛。我可以挥拍击球，没有感到痛楚。这是迄今最佳比赛。」

乔科维奇将继续追求他的第18座大满贯金杯，逼近瑞士天王费德瑞（Roger Federer）及西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）皆已拿下的20座大满贯冠军纪录。

乔科维奇将在决赛对上大会第4种子梅迪维夫（Daniil Medvedev）和第5种子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）的胜出者。西西帕斯在8强赛大战5盘击败纳达尔。

乔科维奇表示：「我认为，西西帕斯表现非常出色，才能一路过关斩将，因为拉法（纳达尔）的表现令人赞叹。」「他（梅迪维夫）过去3个月来打出最高水准。」

乔科维奇因为伤势在赛事间未做练习。他表示，希望在决赛前进行训练。他提及：「比较可能在周六（训练）。复原是当前首要之务。我的球感正佳，状况良好。」

© 2021 AFP