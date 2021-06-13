乔科维奇法网决赛若夺冠 将刷新网坛52年纪录

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（法新社巴黎13日电） 网球世界球王乔科维奇本届法国公开赛（French Open）继4强战击败红土天王纳达尔，若赢得今天决赛将创造历史，成为52年来首位在四大满贯赛都至少拿过2次冠军的男单选手。

来自塞尔维亚的乔科维奇（Novak Djokovic）今天若击败首度打进大满贯赛决赛的希腊名将西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），将追上男子网坛传奇爱默生（Roy Emerson）和拉佛（Rod Laver）的纪录，成为史上第3位在四大满贯赛都赢过1次以上男单冠军的选手。

这样的成就，就连瑞士名将费德瑞（Roger Federer）和纳达尔（Rafael Nadal）也还没能够达成。自从拉佛1969年第2度完成年度全满贯（calendar Grand Slam）后，就再也没见过男单选手在四大满贯赛全部赢过至少2次冠军，可见其难度。

此外，乔科维奇若今天在法网决赛夺冠，将拿下生涯第19座大满贯赛奖杯，距离费德瑞和纳达尔的20冠纪录仅差一座。

34岁的乔科维奇11日在4强史诗大战击败13届法网冠军纳达尔，第6度打进法网决赛后，他强调自己的体力和精神并未减弱。

今天将打生涯第29场大满贯赛决赛的乔科维奇说：「这并非我首次在大满贯赛4强打一场史诗大战后，必须在不到48小时内再度上场打决赛。我在整个职业生涯中复原能力一直相当不错。」

乔科维奇与西西帕斯的对战纪录享有5胜2负优势，包括所有3次红土对战全都胜出，其中去年法网4强是以5盘大战拿下，本届法网前的罗马大师赛（Rome Masters）也是乔科维奇胜出。

乔科维奇表示：「我们去年在法网4强打了一场5盘史诗大战，我知道今天也会是一场硬战。我希望我能尽可能恢复体力，因为我在这场决赛将需要不少能量和精力。」

22岁的西西帕斯11日在4强战以5盘击败德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）后，终结自己3度在大满贯赛止步4强的纪录。

西西帕斯今天若拿下法网冠军，将成为希腊史上首位赢得大满贯赛奖杯的网球选手；以及继纳达尔拿下2008年法网冠军后，年纪最轻的法网球王；并且将会是阿根廷选手戴波特罗（Juan Martin del Potro）2009年赢得美国网球公开赛（US Open）冠军后，四大满贯赛最年轻的冠军得主。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP