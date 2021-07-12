乔科维奇温网夺冠 相信自己是最佳球员

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（法新社伦敦11日电） 今天在温布顿网球赛封王，夺下追平纪录的第20座大满贯金杯，塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）婉拒自封是「史上最伟大」球星，但自认是「最棒」的球员」。

34岁的乔科维奇以6比7（4比7）、6比4、6比4和6比3赢得胜利，击败义大利的贝雷蒂尼（Matteo Berrettini），生涯第6度扬威温布顿球场，并追平瑞士「特快车」费德瑞（Roger Federer）与西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）的20座大满贯纪录。

乔科维奇说：「我认为自己是最棒的，我相信我是最棒的，否则我不会信心满满的谈及赢得大满贯和创造历史的事。」

「至于我是不是史上最伟大的，就留给其他人去评价吧。」

「我之前就说过，不同年代的网球是很难去比较的，因为球拍、技术、球、场地都不尽相同。我们打球的环境全然不同，所以很难把50年前跟现在来做比较。」

乔科维奇温网夺冠后，费德瑞、纳达尔等网球明星纷纷致贺。

温网8冠得主费德瑞说：「恭喜乔科维奇拿下生涯第20座大满贯冠军。有机会在这个特殊的网球冠军世代打球，我感到十分荣幸。一流表现，打得好！」

法国公开赛13冠王纳达尔说：「20座大满贯冠军是非凡的成就，现在有3个球员达成了，实在很不可思议。恭喜你和你的团队！」

美国网坛传奇金恩夫人（Billie Jean King）发文说：「恭喜乔科维奇6度获得温网冠军，他是最优秀的，压力下表现亮眼。他还有机会挑战金满贯。下一个战场：奥运。」

前世界球后、两度拿下打大满贯赛冠军的哈勒普（Simona Halep）说：「20座大满贯冠军、6度在温网封王，真的很不可思议，恭喜乔科维奇。」

© 2021 AFP