乔科维奇澳网决赛对上梅迪维夫 赞对手如棋手机智

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（法新社墨尔本21日电） 世界球王乔科维奇今天第9度在澳洲网球公开赛男单决赛出战，前8次他都顺利拿下冠军，但他知道，这回得拿出最佳体能状态和心态，才能克服俄罗斯名将梅迪维夫的猛烈攻势。

来自塞尔维亚的乔科维奇（NovakDjokovic）今晚在澳洲网球公开赛（Australian Open）决赛，对上风格如「棋手」且状态良好的梅迪维夫（Daniil Medvedev），将面临全然不同的挑战。

世界排名第4的梅迪维夫目前已累计20场连胜，自从去年11月至今还没被击败过，包括去年在伦敦举行的世界职业网球协会年终赛（ATP Finals）轻取乔科维奇。这回澳网是他生涯第2度闯入大满贯赛决赛。

乔科维奇赛前谈到梅迪维夫时表示：「他十分牢不可破。而且我也听到库利尔（Jim Courier，澳网评论员）称他是大师棋手球员，因为他在场上会很有技巧移动位置。…他绝对是一位非常机智的网球选手。」

33岁的乔科维奇在澳网拥有惊人纪录，13年内8度杀进澳网决赛，且每次都手捧冠军金杯离开。不过他表示，尽管自己在澳网的经验无疑带来优势，但梅迪维夫会是一位难缠对手。

乔科维奇是第28度打进大满贯赛男单决赛，今天是他追求生涯第18座大满贯男单冠军奖杯的机会，一旦成功，将距离瑞士名将费德瑞（Roger Federer）和西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）各皆有20座大满贯金杯的纪录更加接近。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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