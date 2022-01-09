乔科维奇疫苗豁免案10日聆讯

（法新社墨尔本9日电） 澳洲联邦法院明天将举行聆讯，决定男网排名世界第一的乔科维奇是否能留在墨尔本打澳网，寻求破纪录第21座大满贯金杯；此外，签证同样遭撤销的捷克女将沃拉科娃已离开澳洲。

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乔科维奇身在墨尔本由花园酒店（Park Hotel）改装的拘留中心，等待明天登场的线上聆讯，这名来自塞尔维亚的网球天王盼能推翻签证被澳洲当局撤销的决定。

距离澳洲网球公开赛开打仅剩8天，签证事宜任一拖延都有可能毁了乔科维奇追求破纪录第21座大满贯金杯，以及他个人在澳网第10冠的计画。

法官凯利（Anthony Kelly）今天公布的一项命令说，聆讯将按原计画在当地时间明天早上10时举行，否决了澳洲政府想延期至12日的要求。

澳洲联邦巡回和家庭法院（Federal Circuit and Family Court）裁定，乔科维奇的律师将有最多2个小时的时间来陈述案件，而政府部门从当地下午3时开始有2个小时提出辩护。

乔科维奇的律师团昨天在法庭文件中指出，乔科维奇去年12月6日PCR检测呈阳性，意味依据澳洲免疫技术谘询小组指引，他符合疫苗医疗豁免标准。

律师表示，乔科维奇的申请得到2个独立医疗小组批准后，澳洲网球协会（Tennis Australia）允许他免打疫苗就得以参赛。

然而，澳洲政府坚称，近期染疫仅适用于当地居民豁免，而不适用于想要进入澳洲的外国人。

此外，捷克外交部证实，与乔科维奇一样签证被撤，住在同一拘留中心的双打选手沃拉科娃（Renata Voracova）已于昨晚飞离澳洲。沃拉科娃曾告诉捷克媒体，这段在墨尔本拘留中心的经历「有点像待在监狱」。

© 2022 AFP