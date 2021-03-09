乔科维奇盘踞球王宝座311周刷新纪录

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（法新社巴黎8日电） 网坛世界球王乔科维奇今天打破瑞士名将费德瑞保持的历史纪录，创下盘踞世界第一宝座311周的新纪录。他发布声明说，步上其他网球传奇与巨擘相同道路，令他「着实感到兴奋」。

33岁的乔科维奇（Novak Djokovic）2月在澳洲网球公开赛（Australian Open）赢得生涯第18座大满贯赛男单冠军奖杯。如今他的球王周数纪录比今年8月将满40岁的费德瑞（Roger Federer）还多一周，使得他要追上费德瑞的20座大满贯赛金杯纪录，眼看希望更浓。

西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）目前和费德瑞共同保持男单史上最多20座大满贯冠军纪录，而乔科维奇也比纳达尔还小一岁。

塞尔维亚籍的乔科维奇透过法新社发表的声明还说：「当我得知自己靠着追随儿时梦想，而在他们（网坛传奇巨擘）之间挣得一席之地，这个美好结果证实，当你出于爱和热情去做事，一切都有可能。」

世界职业网球协会（ATP）主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）表示：「诺瓦克（乔科维奇名）在网球上的众多成就简直非凡，（今天）这项纪录或许是其中最令人钦佩的。」

他还说：「登上世界第一是许多球员的梦想，但非常少人能达成。而诺瓦克保持第一名的时间比任何人都久，证明他已重新定义网球运动达到持久卓越的水准。」乔科维奇去年2月从纳达尔手中再度夺下世界球王头衔，同年底生涯第6度年终排名一，追平美国退役名将山普拉斯（Pete Sampras）的纪录。

© 2021 AFP