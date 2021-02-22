乔科维奇目标 挑战单一球员最多大满贯冠军记录

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（法新社墨尔本22日电） 在澳网拿下生涯第18座大满贯冠军的乔科维奇，目标不仅放在超越拥有20座大满贯冠军，同为「三巨头」的费德瑞、纳达尔，还要挑战小威廉丝，甚至是寇特的纪录。

塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）昨天击败俄罗斯对手梅迪维夫（Daniil Medvedev），第9度在澳洲网球公开赛称王，这是贵为当今世界球王的他，生涯第18座大满贯赛单打冠军。

33岁的乔科维奇目前只差两冠，就能追平费德瑞（Roger Federer）和纳达尔（Rafael Nadal）生涯20座大满贯冠军的男单选手最佳纪录。

乔科维奇在去年美国网球公开赛原有机会拉近与费德瑞及纳达尔的差距，但他在比赛中将球打给场边球僮却意外击中线审，因此被取消参赛资格。接下来在法国网球公开赛决赛，他在一面倒的情况下败给纳达尔。

然而乔科维奇的教练伊凡尼塞维奇（Goran Ivanisevic）昨晚表示，乔科维奇有望挑战澳洲传奇女将寇特（Margaret Court）所缔造生涯24座大满贯冠军的史上最佳纪录。

路透社报导，伊凡尼塞维奇告诉记者：「几年前我就说过，乔科维奇和纳达尔两人，都将超越费德瑞的成就，我仍是如此认为。」

「他们每天都让我感到惊喜，纳达尔肯定能再赢一座（大满贯冠军），我希望不是两座…他们让网球水准越来越强，当你觉得年轻球员杀上来了，这些人却还是能在决赛中更上层楼。」

「我不知道终点在哪，或许他们将超越寇特或小威廉丝（Serena Williams），拥有23座大满贯单打冠军），但也可能不会，不过他们在场上、在大赛中的表现，实在太不可思议了。」

39岁的费德瑞2018年在澳网夺冠后，就未再拿下大满贯冠军，去年两度接受右膝手术后，这位名将已经一年多没有上场比赛。

伊凡尼塞维奇昨天还说：「我在等费德瑞回来，这样看法网和温布顿会更有趣。」

伊凡尼塞维奇表示，在澳网拿下这座冠军，对乔科维奇来说也是一种救赎，因为先前媒体不断报导他在隔离期间对大会提出的种种要求，以及他的伤势问题。

伊凡尼塞维奇说：「他非常需要这场胜仗，这一大堆媒体和民众对他的不公平，上天都看在眼里。」

「他经历了很多，尤其是在去年，包括美网及法网决赛的惨败都是，这并不容易。」

© 2021 AFP