乔科维奇签证出问题 澳网协主席为团队打气

（法新社墨尔本8日电） 澳洲「周日前锋太阳报」报导，塞尔维亚网球巨星乔科维奇签证遭撤销后，澳洲网球协会（Tennis Australia）主席提列在一支内部影片中为团队打气，称赞他们的表现「棒极了」。

广告 继续浏览后续

提列（Craig Tiley）在「周日前锋太阳报」（Sunday Herald Sun）贴上网站的这段影片中对着镜头说：「有许多人指责和怪罪，但我可以向你们保证，我们的团队做得很好。」

负责主办本月澳洲网球公开赛的澳洲网协被控，在澳洲入境的疫苗接种规定上，误导了球员。

根据澳洲多家媒体，澳洲网协在发给球员的备忘录中告知，最近曾感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）的球员可取得澳洲入境医疗豁免，无须完整接种疫苗。

澳洲政府则指出，这只适用于澳洲居民，不包括有意入境澳洲的外国人民；并表示，去年11月卫生部长就已经向澳网协会提出这项警告。

提列在外流的影片中表示：「不幸的是，过去几天有好几位球员发生状况，尤其是诺瓦克（乔科维奇）。我们对目前所发生的情况感同身受，我们正在与诺瓦克和他的团队，还有其他人与他们的团队密切合作。」

© 2022 AFP