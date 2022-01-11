乔科维奇签证攻防战 ATP：乐见胜诉

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（法新社墨尔本10日电） 为了在澳网力拚生涯第21座大满贯赛冠军，塞尔维亚球星乔科维奇与澳洲政府展开签证攻防战，在得知乔科维奇胜诉后，ATP今天表示乐见。 澳洲墨尔本的法官裁定，推翻澳洲政府以COVID-19（2019冠状病毒疾病）以疫苗豁免相关问题为由取消乔科维奇（Novak Djokovic）签证的决定，让未接种疫苗的乔科维奇不必再待在由饭店改建的移民拘留中心，也可望参加17日开打的澳洲网球公开赛。