乔科维奇签证攻防战 ATP：乐见胜诉
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（法新社墨尔本10日电） 为了在澳网力拚生涯第21座大满贯赛冠军，塞尔维亚球星乔科维奇与澳洲政府展开签证攻防战，在得知乔科维奇胜诉后，ATP今天表示乐见。 澳洲墨尔本的法官裁定，推翻澳洲政府以COVID-19（2019冠状病毒疾病）以疫苗豁免相关问题为由取消乔科维奇（Novak Djokovic）签证的决定，让未接种疫苗的乔科维奇不必再待在由饭店改建的移民拘留中心，也可望参加17日开打的澳洲网球公开赛。
法新社报导，主管男网的世界职业网球协会（ATP）表示，他们对乔科维奇和澳洲民众的处境都很同情，并强调ATP已极力避免球员入境澳洲参加澳网可能会带来的潜在问题。 ATP在声明中说：「ATP完全尊重澳洲人民自COVID-19 疫情爆发以来的种种牺牲，以及澳洲实施的严格移民政策。」 至于世界球王乔科维奇，ATP说：「显然在前往墨尔本时，乔科维奇认为他已为了符合入境规定，获得必要的医疗豁免。」 「导致今天开庭聆讯的一连串事件对各方面都造成了伤害，包括乔科维奇的健康状态和为澳网准备的情形。」 ATP说：「球员医疗豁免申请是ATP独立作业处理，然而我们一直与澳洲网球协会（Tennis Australia）保持联系，寻求厘清程序。我们乐见周一的聆讯结果，期待接下来几周令人兴奋的网赛。」 不过声明也提醒：「ATP仍强烈建议ATP巡回赛所有球员接种疫苗，我们认为这对网坛因应疫情来说至关重要…我们感到欣慰的是，在今年澳网开打前，世界排名前100名的选手有97%已接种疫苗。」
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