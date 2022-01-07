乔科维奇签证遭撤销 父亲大吐苦水

（法新社墨尔本7日电） 网球世界球王乔科维奇的澳洲签证遭撤销，他待在饭店准备聆讯，他的父亲为此大吐苦水，称乔科维奇是「政治猎巫」的受害者。 塞尔维亚球星乔科维奇（Novak Djokovic）的父亲在塞尔维亚首都贝尔格勒（Belgrade）对群众发表一连串激烈言词，说他儿子是「政治猎巫」和「COVID-19法西斯主义」的受害者，澳洲应该立即放人。

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报导说，抱持疫苗怀疑论的乔科维奇5日深夜抵达澳洲，但他的签证被撤销，因为他未符合澳洲针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）所制订的严格入境限制措施。 绝大多数外国人仍禁止进入澳洲，获准入境的人则必须提供他们已经完整接种疫苗的证明，或握有医师开立的医疗豁免证明。 澳洲有关当局表示，乔科维奇并未提供足够的证明资料，因此面临被驱逐出境的情况。乔科维奇对此展开法律行动。澳洲移民部长的代表和乔科维奇的律师在昨天举行的聆讯中达成协议，决定在10日于联邦法院举行聆讯前，不会采取行动将乔科维奇驱逐出境。 乔科维奇的父亲坚称，他的儿子「符合所有入境和参赛条件，且能赢得比赛」。

乔科维奇的母亲在贝尔格勒的家族餐厅中说：「他们把他当囚犯对待，这很不公平，也不人道。」

© 2022 AFP