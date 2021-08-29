乔科维奇美网寻求男单52年来首位年度全满贯

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（法新社纽约29日电） 美国网球公开赛（US Open）明天开打，世界球王乔科维奇将寻求成为52年来首位完成年度全满贯及拿下最多大满贯头衔的男网选手。

自从澳洲传奇名将拉佛（Rod Laver）1969年完成男网年度全满贯后，至今无人再写纪录。来自塞尔维亚的乔科维奇（Novak Djokovic）面对能在历史留名的机会，更有动力在年度最后一场大满贯赛全力拚搏，为今年气势如虹的表现画下完美句点。

乔科维奇说：「我知道眼前出现的机会有多大。我有很强动力想打出最佳表现。（能留下历史纪录）给我很大的鼓舞和激励，这点毋庸置疑。」

过去几年曾赢得美国网球公开赛男单冠军的好手中的5位，包括瑞士名将费德瑞（RogerFederer）和瓦林卡（Stan Wawrinka）、西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）、来自阿根廷的戴波特罗（JuanMartin del Potro）和去年夺冠的奥地利好手提姆（Dominic Thiem），本届美网全都因伤缺赛。

这使得乔科维奇若要夺得创纪录的生涯第21座大满贯赛奖杯，主要障碍将来自几位20多岁力拼个人生涯首个大满贯赛头衔的明日之星，包括排名第2种子的俄罗斯好手梅迪维夫（Daniil Medvedev）、来自希腊的第3种子选手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），以及才刚在东京奥运摘金、名列大会第4种子的德国名将兹韦列夫（Alexander Zverev）。

34岁的乔科维奇在今年前3场大满贯赛所向披靡，在澳洲网球公开赛（Australian Open）决赛击败梅迪维夫，在法国网球公开赛（French Open）决赛打败西西帕斯，在温布顿（Wimbledon）决赛则击败义大利好手贝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

和乔科维奇及费德瑞并列20座男网大满贯奖杯纪录保持人的纳达尔表示，乔科维奇今年的成绩惊人，「我绝对相信他能做到（拿下年度全满贯）」。「他已经赢了（今年）3个大满贯赛，…又将在他很可能最擅长的硬地比赛，为何不能？」

前年美网亚军得主且才刚在多伦多（Toronto）暖身赛夺冠的梅迪维夫，也认为乔科维奇显然是最可能赢家。「压力在他身上。但我想他享受这点。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP