乔科维奇被赶无缘澳网 瑞士表商：不影响合作关系

（法新社墨尔本17日电） 瑞士钟表制造商御博（Hublot）发言人表示，公司不受塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）入境澳洲受阻事件影响，会继续与他合作。

广告 继续浏览后续

Hublot去年刚和乔科维奇签署合约。发言人告诉法新社：「乔科维奇自有主张，我们不会对他的决定发表评论。Hublot会继续与这位网坛世界球王合作。」

美国哥伦比亚大学（Columbia University）专教运动行销的讲师法佛利托（Joe Favorito）表示：「身为消费者，我们记忆力很差。」

「我们喜爱英雄和恶棍，乐见人们克服困难。乔科维奇回归才是最重要的，无论在何地回归都一样，因为他没有违反任何法律。」

「这一切只是反映他的个人意见，绝不会削弱他在球场上的成就。」

乔科维奇在澳洲碰一鼻子灰不仅让他无缘在澳网寻求生涯第21座大满贯赛冠军创纪录，也可能迫使砸重金的赞助商重新思考与这位网坛巨头但争议也多的冠军好手关系。

澳洲联邦法院由3名法官组成的合议庭昨天驳回乔科维奇的上诉，维持政府撤销签证的决定。乔科维奇随后遭到驱逐出境，这位34岁的世界球王无缘在今天登场的澳洲网球公开赛寻求卫冕。

乔科维奇生涯在网球场上赚进超过1.5亿美元（约新台币42亿元）奖金，场外收入数字同样惊人。根据杂志「富比世」（Forbes）的数字，乔科维奇光去年赞助合约就进帐约3000万美元（约新台币8.3亿元）。

他在高收入排行榜上地位稳固缘于各界企业赞助，从日本体育用品制造商亚瑟士（Asics）到法国车商宝狮（Peugeot）的代言皆有。法国时尚品牌Lacoste的合约最丰厚，多家美国媒体估计价值约每年900万美元（约新台币2.5亿元）。

然而他的收入仍落后其他网坛巨星。

今年将迈入41岁的瑞士天王费德瑞（Roger Federer）和美国天后小威廉丝（Serena Williams）分别赚进约9000万美元（约新台币25亿元）和4000万美元（约新台币11亿元）；日本好手大坂直美吸金5500万美元（约新台币15.3亿元）。

部分专家认为，乔科维奇的暴躁脾气和众所皆知的争议过失，在在对他不利，包括2020年美国网球公开赛不慎将球误击女线审的喉咙后遭判失格出局。 美国圣路易华盛顿大学（Washington University in St. Louis）运动经济学教授里谢（Patrick Rishe）说：「外界有这样的印象，认为也许他不像费德瑞或（西班牙名将）纳达尔（Rafael Nadal）讨人喜欢。」

尽管乔科维奇对慈善公益不遗余力并受到大多数同业尊重，他专注于网球的成就以及对于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种的立场引发两极评价。他先前坦言去年12月染疫却未隔离还接受记者采访一事，让他的人品再受质疑。

里谢说：「因此任何公司谈到与他合作，或许都会持观望态度，尤其这次的事件只会火上加油，至少暂时会选择不与他合作。」

美国机构Pivot Agency负责运动员行销的史瓦兹（Josh Schwartz）表示：「他的形象将因这次事件受损，因为参加这项赛事（澳网）的大多数球员都打了疫苗并遵守规范。」

然而史瓦兹不认为现有合作伙伴会在危机期间甚至在危机之后立即断了合作关系。

© 2022 AFP