乔科维奇进入印地安泉网赛名单

（法新社洛杉矶9日电） 先前因为没打COVID-19疫苗被拒于澳洲公开赛门外的塞尔维亚网球名将乔科维奇，今天出现在下月世界职业网球协会印地安泉大师赛出赛名单中。

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主办单位今天宣布拿过ATP印地安泉大师赛（Indian Wells Masters）5座冠军的乔科维奇（Novak Djokovic）进入出赛名单，还说观众观赏这场3月7日至20日的赛事时，必须出示COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种证明。

乔科维奇上月原想在澳网挑战4连霸，若能成功，将赢得创纪录的第21座大满贯赛男单冠军，但澳洲边境官员表示，乔科维奇未达疫苗接种要求，不得入境澳洲。

最后乔科维奇的签证遭取消，上诉失败后，他未出赛澳网即离开澳洲。

最后本届澳网冠军由西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）拿下。纳达尔今年也在印地安泉参赛名单中。

印地安泉主办单位在声明中说，必须接种疫苗才能出赛，但也表示，乔科维奇与其他男子选手的参赛规章制度，将由ATP根据美国防疫限制来决定。

声明指出：「由于安全与健康是这场赛事的最大优先，BNP法国巴黎银行网球公开赛（BNP Paribas Open, 印地安泉大师赛正式名称）要求持有完整接种的有效证明，才能进入印地安泉网球场（Indian Wells Tennis Garden）参赛。」

© 2022 AFP