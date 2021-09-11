乔科维奇进军美网决赛 力拚年度全满贯

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（法新社纽约10日电） 塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）今天在美国网球公开赛男单4强赛击败德国对手兹韦列夫（Alexander Zverev），拿下决赛门票，再下一城就能成为52年来首位完成男单年度全满贯的好手。

世界球王乔科维奇以4比6、6比2、6比4、4比6、6比2擒伏大会第4种子兹韦列夫（Alexander Zverev），晋级美网男单决赛。

乔科维奇12日将与第2种子俄罗斯好手梅迪维夫（Daniil Medvedev）争冠。梅迪维夫稍早在另一场4强赛击败加拿大对手奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

34岁的乔科维奇力拚成为自澳洲传奇名将拉佛（Rod Laver）1969年横扫4大满贯赛以来，首位在同一年拿下4大满贯赛单打冠军的男网选手。

乔科维奇也将寻求生涯第4座美网单打冠军，以及力拚个人第21座大满贯赛单打金杯，超越瑞士天王费德瑞（Roger Federer）和西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）20冠纪录。费德瑞和纳达尔双双因伤缺席美网。

© 2021 AFP