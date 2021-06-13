乘客扬言让飞机「掉下来」 达美飞亚特兰大班机急转降

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿12日电） 当局表示，一架原定从美国洛杉矶前往亚特兰大的班机昨晚紧急转降奥克拉荷马州，因为机上一名乘客攻击两名机组员，还扬言要让飞机掉下来。

达美航空（Delta）发声明感谢乘客与机组员昨晚在机上「协助制伏一名不守规矩的乘客」，「飞机平安降落，该名乘客被执法人员带走」。

达美航空、目击者与媒体报导指出，1730班机正在从洛城飞往亚特兰大时，飞机前端突然发生打斗事件。一名男子与机组员扭打，还不断大叫他要「让飞机掉下来」。

机长透过广播请「所有强壮的男性」前来协助，数人冲向前与该名男子扭打后顺利将他制伏，飞机也在不久后紧急降落奥克拉荷马市。

坐在飞机后排的年轻人科里（Benjamin Curlee）告诉美国有线电视新闻网（CNN），这件事「非常离奇」，他说，根据其他乘客透露，该名男子举止「非常怪异」，手肘与膝盖不仅戴着护具，言词也十分不当。

他说：「真是谢天谢地，事情没有演变成不好的结局。」

报导指出，这名年近30的男子是达美航空休假员工，奥克拉荷马市警方已将他拘留。由于男子抱怨胸部疼痛，还出现一些警方说是精神问题的迹象，目前已经入院。

机上其他乘客或机组员都未受伤。

警方检查这架飞机后，班机已继续航程。男子闹事动机不明，联邦调查局（FBI）正在调查中。

© 2021 AFP