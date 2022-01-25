习近平会见国际奥会主席 疫情爆发以来罕见会晤外宾

（法新社北京25日电） 北京冬季奥运即将揭幕，中国国家主席习近平今天会晤国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）。自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来，习近平很少会晤外宾。

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新华社报导，「国家主席习近平25日下午在北京钓鱼台国宾馆会见国际奥委会主席巴赫。」新华社先前报导，在2月4日开幕式前，巴赫已于22日抵达北京，采取「为期3天的隔离措施」。

根据国际奥会网站声明，两人会晤时谈及COVID-19防疫对策，巴赫告诉习近平：「中国现在是冬季运动国家，这是全球冬季运动新时代的开始。」两名领导人谈及国际社会对2022年北京冬奥的强力支持。

自COVID-19疫情爆发以来，习近平未曾离开中国，预计他未来将进行数场会晤，与巴赫的会面只是首场。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）等政要也将抵达北京出席冬奥。

习近平上次会见来访国家元首是在2020年3月，当时他在北京会晤巴基斯坦总统艾维（Arif Alvi），之后所有外交会谈都是透过线上论坛或电话进行。

美国及数个盟邦，包括英国、加拿大、澳洲、日本及丹麦都已表明，将不会派遣官方外交代表出席北京冬奥，以抗议中国人权纪录。

北京当局希望，下周举行的冬奥能成为中国软实力胜利，但西方多国政府认为，中国普遍存在侵犯人权问题，因此祭出外交杯葛，北京冬奥还未揭幕就已蒙上阴影。

国际奥会先前因与中国女网选手彭帅的视讯通话而遭受抨击，但巴赫仍坚称国际奥会恪守「政治中立」。彭帅在指控中国前国务院副总理张高丽对她性侵后，曾短暂神隐。

去年11月21日，巴赫在与彭帅视议通话30分钟后遭到批评，因为他未能针对彭帅的安全对中国提出要求。

© 2022 AFP