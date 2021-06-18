习近平发声后 中国湖北刑拘8人为气爆酿25死负责

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（法新社北京18日电） 湖北省十堰市艳湖社区集贸市场13日发生天然气爆炸，共造成25人死亡及37人重伤。在中共总书记习近平与国务院总理李克强针对事件发声后，当地政府宣布已将8名犯罪嫌疑人刑事拘留。

根据十堰市政府官方微信今天发布的通报，根据官方初步调查，十堰市公安机关对包括十堰东风中燃城市燃气发展有限公司总经理在内的8名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施。

通报说，发生事故的天然气管道是十堰东风中燃城市燃气发展有限公司所有，该公司安全管理制度不健全，责任不落实，未严格执行燃气管道巡线检查制度，相关设备运行存在严重缺陷。

目前，事故调查还在进行，待调查完成后，将对有关单位和个人严肃追究问责。

中共即将在7月1日庆祝成立100周年，但近一两个月各地重大意外频传。

习近平13日指示，十堰爆炸事故造成重大人员伤亡，教训深刻，须严肃追责。

他还说，近期中国多地发生生产安全事故、校园安全事件，要求全面排查安全隐患，维护社会大局稳定，「为建党百年营造良好氛围」。

李克强则针对十堰气爆事故指示全力救治、查明事故原因并依法追责。

港媒明报日前分析，部分官员仕途是平坦抑或有风险，要视乎党庆前的表现，看他们如何应对与防范各种天灾人祸。

© 2021 AFP