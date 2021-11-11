习近平喊话：亚太地区不能回到冷战对立

（法新社威灵顿11日电） 中国国家主席习近平今天表示，早日走出COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、经济稳定复苏是亚太地区目前最急迫的任务，还说亚太地区不能也不该回到冷战时期对立的状态。

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亚太经济合作会议（APEC）经济领袖会议周活动之一的企业领袖峰会今、明两天举行。纽西兰担任今年APEC主办国，受疫情影响，各项会议以视讯方式进行。

习近平今天以预录影片方式在APEC企业领袖（APEC CEO）高峰会发表演讲。他表示，目前COVID-19疫情仍在全球蔓延，全球经济复苏之路艰难曲折，亚太地区应发挥引领作用。

首先，他指出，早日走出疫情阴影、经济稳定复苏，是亚太地区当前最急迫的任务。「我们要支持彼此抗疫努力」，在检测方法、治疗药物及疫苗研发、生产、相互认证等方面加强合作，落实疫苗作为全球公共产品的共识，促进疫苗公平合理分配并确保在发展中国家的可负担性。

习近平也提到开放合作的重要，无论世界情势如何改变，亚太经济韧性佳、动力强劲的优势不会改变，各方要积极扩大开放、推进贸易和投资自由化便利化，维持供应链稳定。推动经济复苏要反对歧视性、排他性的做法。

他表示，「以意识形态划线、搞地缘政治小圈子，终究是没有前途的」，亚太地区不能、也不该回到冷战时期对立和割裂的状态。

© 2021 AFP