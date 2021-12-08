习近平贺萧兹任德总理 盼深化互信拓展合作

（法新社北京8日电） 新华社报导，中国国家主席习近平今天祝贺萧兹（Olaf Scholz）就任德国总理，表示「愿同你一道努力」，「推动中德关系迈上新台阶」。

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习近平也告诉萧兹，他愿意与萧兹「巩固并深化政治互信，拓展各领域交流合作」。

前总理梅克尔（Angela Merkel）在位16年后，萧兹今天宣誓就任德国新总理，由中间偏左派领导的新联盟政府领导这个欧洲最大经济体。

萧兹在联邦议院（Bundestag，德国国会下议院）707票中赢得395票，他已宣示会广泛「延续」梅克尔的政策，同时让德国变得更环保且更公平。

根据新华社，习近平今天致电祝贺萧兹时还说，中德两国多年来坚持「求同存异」，并展现出「大国责任和担当」。

现任美国总统拜登（Joe Biden）去年11月赢得总统大选后，北京沉默了数周才向他道贺，与习近平现在迅速恭贺萧兹形成鲜明对比。

根据德国政府数据，中国是德国最大贸易伙伴，去年两国间货物贸易额达2132亿欧元（约新台币6兆6700亿元）。

梅克尔曾被控对中国人权问题批评力道不足，像是新疆维吾尔族遭集体监禁等。批评者说，梅克尔受制于中国庞大的经济利益。

萧兹政府已保证会对俄罗斯与中国等专制国家采取更强硬立场。

© 2021 AFP