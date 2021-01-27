习近平WEF会议致词吁勿强凌弱 澳财长批言行不一

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（法新社雪梨27日电） 澳洲财政部长佛莱登柏格今天表示，中国国家主席习近平近日在世界经济论坛（WEF）视讯会议中呼吁大国不应倚强凌弱的言论，暴露出中国「言行不一」的情况。

对于北京当局制裁澳洲一系列产品，以及中澳两国之间的言词交锋，佛莱登柏格（Josh Frydenberg）至今仍怒气难消，他对于习近平致词侃侃而谈「利他无私」感到不以为然。

习近平在致词中表示：「国际社会应该按照各国共同达成的规则和共识来治理，而不能由一个或几个国家来发号施令。」

习近平还说「不能谁胳膊粗、拳头大谁说了算」，这番说法似乎在讨好小国，同时暗批美国。

不过，佛莱登柏格今天告诉媒体，习近平的致词内容和中国对澳洲的经济威吓行为，似乎是言行不一。

「嗯，我们同意强国不应欺凌弱国的看法，但那看起来似乎有点言行不一。」

「实际上是，谈到我们的贸易，澳洲一直是一些相当严厉措施的承受方。」

澳洲呼吁调查2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的起源，以及禁止中国电信大厂华为参与澳洲的5G网路建设，遭到中国当局抨击，北京和坎培拉的关系也在去年急冻。

中国祭出惩罚性关税打击澳洲众多产业，尤以大麦和葡萄酒业者深受影响。澳洲出口商恐损失20亿至40亿美元的销售额。

© 2021 AFP