买下推特 马斯克恐面临多重难题

（法新社旧金山1日电） 世界首府马斯克（Elon Musk）要如何将社群媒体推特（Twitter）改造成稳赚不赔的摇钱树、大家又能畅所欲言，这在专家眼中看来可说是难上加难。

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马斯克440亿美元的推特收购案仍待获得股东和监管机关的同意。

尽管马斯克尚未透露推特商业面的管理细节，但他已兴致勃勃地表明要将内容审核机制松绑到法定最低限度，并将靠付费订阅来获利。

马斯克欲以付费订阅取代广告来维持推特营收的作法，美国市场研究机构Baird Equity Research分析师塞巴斯汀（Colin Sebastian）在给投资人的讯息中说，这似乎是行不通的。

分析师们也怀疑推特用户会掏钱看收费内容，或取得转推贴文等功能，特别是脸书（Facebook）等平台都是免费的。

马斯克自诩为「言论自由的绝对主义者」（free speech absolutist）的立场，也将削弱推特目前营收所仰赖的广告收入，因为品牌会担心自家广告若沾惹上争议内容，好比错误讯息和贴文，恐造成实质上的影响。

此外，马斯克除了推特，还忙于特斯拉（Tesla）、开挖地下隧道的「钻洞公司」（Boring Company）、美国太空探索科技公司（SpaceX）和专注脑机介面研究的Neuralink。

杜克大学（Duke University ）社会学教授贝尔（Chris Bail）说：「唯一让我犹疑的是，他是经营工程公司的长才，但推特并非一个工程公司。」

推特「并非一个教汽车怎么自己行驶的公司，而是一个服务民众利益的公司」。

© 2022 AFP