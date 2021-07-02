二刀流大谷翔平 MLB明星赛将任美联先发DH

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（法新社洛杉矶1日电） MLB明星赛的先发名单在球迷票选后出炉，天使日籍「二刀流」好手大谷翔平将以美联先发指定打击（DH）的身份出赛。

美国职棒大联盟MLB明星赛7月13日将在丹佛进行，洛杉矶天使的大谷翔平获选为美国联盟的先发指定打击。塔提斯（Fernando Tatis Jr.）将成为国家联盟的先发游击手，是继1998年的格温（Tony Gwynn）之后，再次有获选为明星赛先发的圣地牙哥教士球员。

这是目前轰出全MLB最多28支全垒打的大谷翔平，和已挥出26轰的塔提斯，首次入选明星赛先发。其他首次成为明星赛先发者，还包括同有26轰的小葛雷诺（Vladimir Guerrero Jr.），他是多伦多蓝鸟这次3名入选先发的球员之一，将任美联先发一垒手。

天使受伤的明星球员楚劳特（Mike Trout）在美联外野获得一席先发的位置，这是他生涯第9次入选，但他因伤无法出赛，实际先发将被其他人取代。

转战圣路易红雀的亚瑞纳多（Nolan Arenado）这次是第6次获选，他将回到前东家科罗拉多洛矶的主场打明星赛。

堪萨斯皇家的培瑞斯（Salvador Perez）、旧金山巨人的波希（Buster Posey ）分别是美联、国联的先发捕手，两人都是第7次获选。

上季国联年度MVP、亚特兰大勇士的弗利曼（Freddie Freeman）将是国联先发一垒手，这是他第5次获选。匹兹堡海盗的佛瑞泽（Adam Frazier）将是国联先发二垒手，这是他生涯首度获选，也是海盗队继1967 年马泽罗斯基（Bill Mazeroski）后再次有选手入选明星赛先发。

国联先发外野阵容有第2次获选的勇士外野手阿库尼亚（Ronald Acuna Jr.），以及辛辛那提红人的卡斯特亚诺斯（Nick Castellanos ）、温克（Jesse Winker），两人都是首次入选，其中温克更是挤掉洛杉矶道奇球星贝兹（Mookie Betts），成为最后一名国联先发外野手。

美联先发外野手有第3次获选的纽约洋基贾吉（Aaron Judge），以及蓝鸟耶南德兹（Teoscar Hernandez），他是以些微差距击败明尼苏达双城巴克斯顿（Byron Buxton）首次入选。

美联先发内野手，还有二垒的蓝鸟球员希米恩（Marcus Semien）、游击的波士顿红袜选手柏格茨（Xander Bogaerts）、红袜三垒手德佛斯（Rafael Devers），其中柏格茨是3度获选，德佛斯、希米恩则是首度入选。

明星赛双方的替补选手则将在4日公布。

© 2021 AFP