五角大厦：俄一旦入侵乌克兰 恐酿惨重伤亡

（法新社华盛顿28日电） 美国五角大厦高层今天说，俄罗斯在乌克兰边界集结大批兵力，一旦有进攻行动，后果将非常「可怕」，并导致重大伤亡，但说仍有时间透过外交途径避免战争。

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美军参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）在五角大厦记者会中表示，从俄国已部署好的各种武力阵势来看，一旦进攻乌克兰，所有兵力交陈下，规模将会很大、非常大，势必导致重大伤亡。

在密利一旁的国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）说，乌克兰冲突仍可避免，尽管俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）已在俄乌边界陈兵逾10万人。 奥斯汀表示，冲突不是无可避免，仍有外交解决的时间和空间。 他说：「蒲亭先生也可做对的事」，又说「没有理由让情势演至冲突，他可选择降低紧张情势。他可下令移走部队。」

能避免开战的外交折冲至今未见突破迹象，这两位五角大厦高层在沉默多时之后，今天终就近日东欧紧张情势发表看法。

他们表示，俄罗斯继续向乌克兰增兵，攻击单位的范围与量能涵盖了装甲兵、空军、海军、飞弹，以及网攻和政治操作。

密利说，一旦战事大规模、大范围爆发，这是有可能的，民众将普遍遭殃。他并指俄国本身也会尝到苦果。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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