五角大厦：小批乌军在美学操作弹簧刀无人机

（法新社华盛顿6日电） 美国提供乌克兰致命的「弹簧刀」（Switchblade）无人机协助抗俄，五角大厦官员今天表示，现在有「一小批」乌国士兵正在美国受训学习如何操作。

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五角大厦发言人柯比（John Kirby）表示，有「非常小批」的乌克兰士兵在俄罗斯入侵之前就来到美国，「我们趁着他们还在美国时，让他们接受数天的弹簧刀无人机操作训练，这样他们回去…就可以训练乌克兰军队其他人」。

柯比表示，这100架弹簧刀无人机已送至乌克兰，为乌军对抗俄军增加战力。

「那些无人机本周稍早已经送抵，如果已经送到了，很快就会交到乌克兰手上。」

美国总统拜登3月16日宣布，除了已经运送给乌克兰的武器弹药，美国也将开始提供弹簧刀无人机。

美国媒体报导，不同于外界熟悉的美军大型无人机执行完任务之后需要返航，这款战术性小型无人机轻巧、精准，有弹簧刀之称，加上是以直接撞击目标的方式引爆小型弹头，又称为神风无人机。

弹簧刀无人机的外型有如一枚迫击炮弹，自地面的炮筒发射之后，能在空中飞行30分钟，地面的操作人员透过即时的全球卫星定位系统（GPS）导航操作，以俯冲轰炸的方式攻击目标。

此外，美国昨天也宣布再对乌克兰提供1亿美元的军事援助。

© 2022 AFP