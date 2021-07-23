五角大厦：撤军将完成 空袭助阿富汗击退塔利班

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（法新社华盛顿22日电） 国际联军即将完成从阿富汗撤军之际，美国国防部今天表示，美国最近执行多起空袭任务，协助阿富汗政府军击退民兵组织塔利班（Taliban）进攻。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）提到阿富汗政府军时表示：「最近几天，我们发动空袭支援阿富汗国防军和安全部队（ANDSF）。」

他在记者会中说：「我们持续...执行空袭任务来支援ANDSF。」又说，空袭行动由美军中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）授权执行。

柯比说他不能提供这次空袭细节，但重申国防部长奥斯汀（ Lloyd Austin）昨天的声明，即美国维持「协助阿富汗安全部队及政府的承诺」。

美国空军长期为阿富汗部队提供战术优势对抗塔利班，许多人担心这种优势将因国际撤军而减弱，不过，阿富汗政府军有新成立的空军部队递补空缺。

此外，美参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）昨天承认，塔利班目前掌控阿富汗约400个地区的半数左右，但并未握有任何一个人口稠密的主要城市。

他表示，美国设定8月31日前结束阿富汗撤军，目前已完成95%。

美国为首的外国部队从阿富汗撤军之际，塔利班卷土重来，自5月起就对政府军展开全面攻势。

法新社报导，塔利班发言人今天告诉俄罗斯媒体，塔利班目前已掌控9成阿富汗边界；不过，这项说法未能独立查证，塔利班为人所知对战区说法一向夸大。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP