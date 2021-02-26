亚冠山东泰山被拔 上海海港取得附加赛资格

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（法新社吉隆坡26日电） 亚洲足协今天公布，中超的山东泰山被取消亚冠（Asian Champions League）参赛资格，让上海海港取得附加赛资格，有机会晋级会内赛。

山东泰山因违反「球会不得积欠现役或离队选手金钱」相关规定，本月稍早被取消亚冠会内赛资格。上季中超联赛只拿到第4的上海海港，现取得4月的附加赛资格。

亚足联发布官方公告，宣布上海海港替补山东鲁能（现山东泰山）参加今年亚冠联赛，北京国安则无需参加亚冠附加赛。

官方公告中表示，根据《亚足联俱乐部赛事准入手册》规定，亚足联竞赛委员会批准，山东原在的亚冠J组第一档席位被重新分配给中超联赛排名第二位的广州队（原广州恒大），而广州队原在的I组第二档席位则被重新分配给北京队（即北京国安）。

中国俱乐部的附加赛名额将重新分配给2020赛季中超联赛第四名球队上海海港。如果顺利通过附加赛，上海海港将进入F组，同组对手还有蔚山现代、BG巴吞联、电讯体工。

此前亚足联宣布，山东鲁能因未满足《亚足联俱乐部准入规程》中关于逾期应付款的强制性准则，被取消2021赛季亚冠资格。

© 2021 AFP