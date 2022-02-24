亚历鲍德温撇清误杀责任 已故摄影夫婿气愤

（法新社洛杉矶23日电） 美国男星亚历鲍德温拍摄电影Rust时不慎射杀女摄影贺勤兹（Halyna Hutchins），贺勤兹的夫婿今天表示，「很气」亚历鲍德温否认各方指责，将向他追究责任。

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亚历鲍德温（Alec Baldwin）去年10月在新墨西哥州为这部低成本电影彩排时，手枪击发实弹，误杀贺勤兹。

贺勤兹的夫婿麦特（Matt Hutchins）告诉国家广播公司（NBC）「今日秀」（Today），「持枪者击发子弹却无须负责，这说法太荒谬」。

麦特在节录片段中表示：「枪枝安全并非剧组唯一问题，当时有些业界标准并未落实，许多人要负责。」完整访谈将在明天播出。

这是麦特上周控告亚历鲍德温等20余人过失致死后首度受访，记者询问他是否看到亚历鲍德温去年12月对美国广播公司新闻网（ABC News）说，贺勤兹之死非他责任的那段访问。

麦特表示：「我看到他就觉得好气。」

「看他公开又钜细靡遗地谈论她的死，还说自己毫无责任，我真的好气。」

亚历鲍德温的律师并未回覆记者询问。

这起发生在2021年10月的事件造成42岁的贺勤兹身亡，48岁导演苏萨（Joel Souza）受伤。圣塔菲（Santa Fe）当局在书面证词中表示，亚历鲍德温拿到道具枪时，被告知这把枪并未装填子弹。

© 2022 AFP