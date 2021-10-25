亚历鲍德温误杀事件引热议 加州议员拟推法案禁拍片用真枪

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亚历鲍德温21日在新墨西哥州拍摄低成本西部片Rust，拿到的道具枪本该是不含实弹的「冷枪」，扣扳机后却射出实弹，不慎击中42岁的摄影指导贺勤兹（Halyna Hutchins）和48岁的导演苏萨（Joel Souza）。贺勤兹伤重不治，苏萨则已出院。

警方仍在调查这起枪击事件。此事在社群媒体掀起热议，思索业界早有详细且既定的片场枪枝安全规范，为何仍发生如此意外。

编剧兼导演班达亚布里维（Bandar Albuliwi）周末在请愿网站Change.org发起连署，呼吁在片场禁止使用真枪，改善电影拍摄工作环境，目前连署人数已破2万人。

请愿书写道：「21世纪不应该再发生这样的事。」

请愿书中也呼吁亚历鲍德温直接「运用他在好莱坞电影业的权力和影响力促成改革，禁止片场使用真枪」。

民主党籍加州参议员寇戴塞（Dave Cortese）表示，打算推动法案，禁止好莱坞所在的加州拍摄电影片场使用真枪实弹。

根据「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter），在亚历鲍德温误杀事件后隔天，洛杉矶热门影集「菜鸟警察大叔」（The Rookie）立即决定禁止所有真枪实弹道具。

不过也有部分业界专家表示，电影使用武器不是问题，严格遵守规范和安全机制才是重点，最基本的安全程序每个环节都不能忽视。

© 2021 AFP