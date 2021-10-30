亚历鲍德温误杀剧组人员 律师：军械师不知实弹从何而来

（法新社洛杉矶29日电） 好莱坞影星亚历鲍德温上周用道具枪误杀剧组人员，负责管理片场枪枝的军械师古提瑞兹昨夜由律师代发首份声明。律师表示，古提瑞兹不知道实弹从哪里来。

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亚历鲍德温（Alec Baldwin）21日在新墨西哥州圣塔菲（Santa Fe）拍摄西部片Rust，意外枪杀摄影指导贺勤兹（Halyna Hutchins）。24岁军械师古提瑞兹（Hannah Gutierrez）沉寂一周后发声。

两名律师的声明提到，对于受聘为军械师和助理道具师的古提瑞兹来说，安全是「第一优先」。声明说，身兼两职「让她极难聚焦在她的军械师工作」，还说古提瑞兹曾争取训练、武器维护期以及在适当时间为开枪场景做准备。

律师表示，古提瑞兹的意见「最终都被制片和她的部门否决」，「整个片场因为各种因素变得不安全，包括缺乏安全会议」；律师还说，这不是古提瑞兹的错。

律师表示，古提瑞兹「不知道实弹从哪里来」，她和道具师管控枪枝，她从未看到有人用这些枪射出实弹，她也不允许这种情况发生。

他们还说，片场的枪枝每天晚上和午餐时间都会被锁上，不可能不知去向或被剧组人员拿去开枪。

根据法新社今天所见的相关执法文件，有十多件武器被放在片场一辆道具卡车上。

声明提到，古提瑞兹「身心交瘁」，为此事情绪激动，不能自已。

亚历鲍德温上周事发后对此表示心碎，并说他全力配合警方调查。

© 2021 AFP