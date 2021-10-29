亚历鲍德温误杀意外 凸显好莱坞拍片环境恶化

（法新社洛杉矶28日电） 男星亚历鲍德温拍摄西部片Rust发生道具枪误杀悲剧后，电影界人士表示，由于观众对新题材电影作品需求量激增，电影制作面临沈重压力，最后只好贪图便宜、草草了事。

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在发生亚历鲍德温（Alec Baldwin）不慎用道具枪误杀一名摄影指导的意外前，剧组人员才在新墨西哥州（New Mexico）的拍片现场发动罢工，抗议低薪和工作环境不佳，因此导致这部低成本西部片拍摄进度落后。

包括亚历鲍德温在内共10几名制作人，他们设法要用不到700万美元（约新台币1.95亿元）预算拍出一部动作片，许多人甚至没有拍动作片的相关经验。

根据「华尔街日报」（WSJ）报导，在没有主要制片商投资下，由一群小型金融公司出资拍摄Rust，并预期将播映权卖给串流平台。

专家表示，以上所述的情况是好莱坞典型的新现实，日益成长的各大随选平台对新内容需求量大，使得剧组人员受到进一步压榨。

资深发型师吉利亚德（Joyce Gilliard）说：「为了把事情做完面临许多压力，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）之后，似乎压力又更多了，因为他们要赶上最后期限，设法要把电影生出来。」

吉利亚德参与2014年「午夜骑士」（Midnight Rider）电影拍摄时，被火车撞到骨折，她的同事则不幸跌落铁轨，命丧轮下。

吉利亚德说：「如果制作方、制片商没有想过安全相关事宜，就会进而影响其他工作人员。」

Rust制作人没有回应法新社的置评要求。

南加州大学（University of Southern California）法律系教授吉亭（Gregory Keating）表示，「在拍片现场使用枪枝作为道具，已经有100多年历史了」，如果乖乖遵守既定标准程序，基本上不可能发生有人在拍片现场遭实弹误杀意外。

他说：「没有采取应该要做的预防措施，总是发生事故的原因。缩减经费似乎与这起事故有关。」

© 2021 AFP