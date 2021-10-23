亚历鲍德温误杀摄影指导 地方记者目击憔悴落泪

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亚历鲍德温（Alec Baldwin）昨天在新墨西哥州的圣塔菲（Santa Fe）拍摄主演兼制片的电影Rust时不慎擦枪走火，导致两名剧组人员中弹，包括42岁摄影指导贺勤兹（Halyna Hutchins）和48岁导演苏萨（Joel Souza）。

贺勤兹以直升机送医后伤重不治。根据参与演出的女星法兰西丝费雪（Frances Fisher）说法，苏萨后来已出院。

亚历鲍德温今天在推特上表示：「对于夺走贺勤兹性命的悲剧事件，我的震惊和悲伤无以言表，为人妻子和母亲的她是我们深受敬仰的同事。我正全力配合警方调查，厘清这起悲剧是如何发生。」

他还说：「我和她的丈夫保持联系，为他和他的家人提供支持。我也为她的丈夫、孩子和所有认识且深爱哈莉娜（贺勤兹名）的人感到心碎。」

西部片Rust拍摄工作已暂停。

圣塔菲郡警长办公室发言人李欧斯（Juan Rios）告诉法新社，亚历鲍德温主动向警方「陈述事发经过并回答他们的问题」，警方尚未提出指控或逮捕。

李欧斯告诉「纽约时报」，这起枪击事件是在排练或拍摄的场景中发生。

地方媒体「新墨西哥州圣塔菲报」（Santa Fe New Mexican）网站刊出亚历鲍德温面容憔悴的照片，据说是事发后在警长办公室停车场所拍，并称旗下记者目击到这位63岁男星落泪。

根据贺勤兹个人网站，贺勤兹生前住在洛杉矶，原本来自乌克兰。乌克兰外交部表示，驻旧金山总领事馆正与美国有关当局合作，并与贺勤兹亲属联系提供协助。国际戏剧舞台从业人员联盟 （IATSE）也发出声明致哀。

© 2021 AFP