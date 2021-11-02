亚历鲍德温误杀案 电影副导案发后首发声

（法新社洛杉矶1日电） 男星亚历鲍德温在片场误杀摄影指导贺勤兹，当时把枪交给亚历鲍德温的电影副导郝斯（Dave Halls）今天首度针对此事发言，表达他的震惊与难过。

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亚历鲍德温（Alec Baldwin）上月在新墨西哥州片场误杀贺勤兹（Halyna Hutchins）后，郝斯（Dave Halls）告诉警方，事发前他并未彻底检查枪枝。

郝斯今天发给「纽约邮报」（New York Post）的声明指出，他对贺勤兹的死感到「震惊与难过」，但并未直接谈及此事或他在事件中的角色。

郝斯写道：「贺勤兹不只是我合作过最有才华的人之一，也是我的朋友。」

「希望这起悲剧能让业界重新评估其价值与作法，确保没人再因为创作过程而受伤。」

郝斯和军械师古提瑞兹－利德（Hannah Gutierrez-Reed）负责在片场检查枪枝，事发当时，他们告诉亚历鲍德温这把是「冷枪」，即不含任何实弹的安全道具枪。

根据搜索票，郝斯告诉探员他「应该检查」枪里是否有实弹，但他没有。

之后亚历鲍德温在排演时拿着这把枪对着摄影机，误杀了贺勤兹，导演苏萨（Joel Souza）也遭波及受伤。

© 2021 AFP