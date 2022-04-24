亚桑杰妻：丈夫命运牵动全欧 切勿将他引渡至美

（法新社布鲁塞尔23日电） 揭密网站「维基解密」（WikiLeaks）创办人亚桑杰的妻子史黛拉今天呼吁英国政府，不要签署引渡亚桑杰到美国的命令，并表示亚桑杰的命运将影响整个欧洲。

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法新社报导，英国法院20日核发正式命令，同意引渡亚桑杰（Julian Assange）到美国，让他就披露伊拉克、阿富汗战争机密档案在美国受审。

最后决定权如今在英国内政大臣巴特尔（Priti Patel）手上，但亚桑杰仍可提出上诉。

史黛拉（Stella Assange）在布鲁塞尔（Brussels）一场支持她丈夫的示威活动场边告诉法新社说：「这是政治案，它一直是件政治案。」

她又说：「各个政府都在玩弄伎俩，英国、澳洲和美国政府都会说，由法院决定。」

她表示：「如今英国法院已核发引渡命令，没有藉口，这完全在政治范畴之内。」

伦敦市中心一名地方法官20日的裁决，让这起争讼长久案件更接近尾声。

但亚桑杰的律师团在5月18日之前，仍可与巴特尔交涉，也可就此案其他论点进一步提起上诉。

此案因与媒体自由相关而广受瞩目。亚桑杰支持者指控华府试图掩盖对安全提出正当疑虑的报导。

史黛拉说，这起案件牵涉到一个核心问题，即「一个拥有自由媒体的自由开放社会意味着什么」，她表示，必要时，将把此案提交欧洲人权法院（European Court of Human Rights）。

史黛拉强调，「这攸关着欧洲价值观的灵魂，民主的价值观」。

她表示，英国政府「谴责乌克兰发生的战争罪行，但也将展示出，它是否准备引渡一个揭发战争罪行的记者」。（译者：纪锦玲）

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