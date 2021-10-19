亚洲对燃煤发电依赖深 再生能源转型艰辛缓慢

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（法新社印尼西里冈18日电） 从印度致命的空气污染到澳洲的极端热浪和野火，亚太地区虽面对全球暖化对环境和公共卫生的冲击，区域内煤炭消耗量却占全球约3/4。

煤炭消费大国和其他国家承诺朝碳中和努力，点燃了对更洁净未来的希望，不过，区域许多地区再生能源转型的进程缓慢而痛苦。

印尼绿色和平组织能源倡议家穆斯塔西亚（Tata Mustasya）警告：「我们改变的脚步远比气候变迁冲击的速度缓慢。我们所剩时间不多。」

根据碳追踪（Carbon Tracker）一份报告，在最脏的化石燃料最后堡垒之一，改变是艰难的。全球已规划的最新燃煤发电厂中，亚洲5国即占八成。

分析师表示，过去的承诺太薄弱，而停止建厂或紧缩重要金主国家的海外融资承诺，也往往不包括已规划好的投资案。

印尼已承诺于2060年前达成碳中和，并将自2023年起停止兴建新燃煤电厂，尽管如此，印尼位于爪哇岛上的苏拉拉亚（Suralaya）发电厂目前正在进行规模达35亿美元的扩张案，将提高燃煤发电产能。

根据非政府组织（NGO）「我们气候的解决方案」（Solutions for Our Climate ，SFOC），印尼的苏拉拉亚电厂扩张案获得韩国的公共融资，并有韩国国营韩国电力公社（KEPCO）的支持。

尽管韩国今年稍早承诺不会再提供资金给任何海外燃煤发电厂，对这项融资计画仍放行。

韩国电力公社发言人告诉法新社，这项计画将于2024年完工，仍可运作数十年，由于扩张计画提前展开，因此不受到首尔当局这项宣布的影响。

「我们的气候解决方案」工作人员郑世钟（Sejong Youn，音译）表示，这类案例凸显政府虽承诺停止让事情恶化，实际上还没有提出改善的计画。

全球最大的污染制造国家中国已誓言在2060年前走向碳中和，北京当局上月表示将停止对海外燃煤发电厂提供资金，但未公布进一步细节。

中国经济仍有近60%靠化石燃料提供动力，而且迹象显示困难横亘在眼前。中国当局本月下令矿场增产，以因应全国的能源短缺问题。

另一个海外燃煤发电厂的亚洲大金主日本，也承诺将紧缩投资外国发电厂的规定，但不会停止政府的注资。

气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP 26）下月登场，全球第二大煤炭消耗国印度将提出重大要求，寻求国际更多的协助，提供再生能源资金，以降低气候冲击。

新德里当局迄今仍抗拒订出净零排放的目标日期，甚至继续推动煤矿场新投资案。

国际能源总署（International Energy Agency）高级能源分析师阿尔瓦雷兹（Carlos Fernandez Alvarez）指出，要有所进展，已开发国家在和穷国打交道时，必须采取建设性作法。

他告诉法新社：「并非只说『逐步废除你家的燃煤发电厂』。我们还需要提出解决方案，关乎政策、融资和技术等等。」

© 2021 AFP