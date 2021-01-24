亚洲最大毒枭荷兰落网 澳洲将要求引渡审判

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（法新社雪梨24日电） 澳洲当局今天表示，加拿大籍华裔毒枭谢志乐（Tse Chi Lop，音译）已在荷兰被捕。他据称是亚洲最大犯罪组织首脑，被比喻为亚洲版墨西哥毒王古兹曼，也是全球头号通缉犯之一。

澳洲当局今天发布声明说，一名对执法机关具有「显着重要性」的男子已遭到拘捕。一名澳洲警方发言人证实男子姓名是谢志乐。

57岁的谢志乐遭澳洲当局通缉多年，本月22日终于被荷兰警方依澳洲联邦警察要求将他逮捕。澳洲检察总长如今将开始准备提出引渡谢志乐的正式要求，以让他在澳洲受审。

外界将谢志乐和墨西哥大毒枭古兹曼（Joaquin"El Chapo" Guzman）相比。谢志乐曾被联合国毒品暨犯罪办公室（United Nations Office on Drugs andCrime，UNODC）点名可能是亚洲超大黑帮「三哥」（Sam Gor）的领袖。这个犯罪集团是全球主要甲基安非他命（冰毒）的制造者和供应来源。

三哥集团据信透过在东南亚湄公河区域大量开设赌场、饭店和房地产等事业，将数以十亿美元计的贩毒收入洗白。

澳洲警方表示，22日的逮捕行动出于一项扫毒任务。这项任务在2012至2013年间共逮捕27名和一个横跨5国犯罪集团有关的人士，这个集团被控进口大量海洛因和甲基安非他命到澳洲。澳洲长期以来被毒贩视为有利可图的市场。

澳洲警方当年在墨尔本（Melbourne）各地发动的突袭行动，共查获价值900万澳元（约新台币1亿9422万元）的现金、名牌包、赌博筹码和珠宝。

如今任务启动近10年后，谢志乐终于被捕，对澳洲当局而言是重大突破。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP