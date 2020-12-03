亚洲科技会议RISE离开香港 2022年在吉隆坡办

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（法新社香港3日电） 亚洲年度科技创业盛会RISE会议的主办单位今天宣布，后年举办地点将由以往的香港改到马来西亚的吉隆坡。这对于想争取科技人才前来的中国金融中心香港，无异又一打击。

过去5年在香港举行的RISE会议，每年吸引科技业执行长、新创企业和投资人共聚一堂。但主办单位如今宣布，2022年的会议将移到吉隆坡举行。

RISE共同主办人凯西・刘（Casey Lau，译音）透过声明表示：「在吉隆坡主办RISE，将让这起活动扩大到东南亚一个令人振奋的地区。」

这项决定的背景，是香港去年发生数场大规模且时而激烈的民主抗争活动后，中国当局加强打压香港异议人士，令各大科技企业对于在当地活动感到不安。

尤其北京今年6月起实施严格的港区国安法后，当局握有重大权力得以要求企业分享伺服器和网路资料。美国也因此宣告香港不再享有充分自治权，而不少全球科技业巨擘都被北京挡在中国境外。

RISE主办单位在声明中并未提及香港迅速变化的政治环境。一名发言人则告诉法新社：「我们寻找最佳据点来主办我们的活动，并确保与各城市有长期合作关系。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2020 AFP