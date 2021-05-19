亚洲股市一片绿 比特币和油价下滑

广告 继续浏览后续

（法新社香港19日电） 亚洲多地股市今天下滑，投资人奋力想摆脱长期动荡的循环，对经济复苏的乐观与对通货膨胀的担忧彼此拉锯；另外，报导指出伊朗核议题谈判可能出现突破，油价进一步下跌。

由于中国央行反对加密货币用于支付，比特币（Bitcoin）价格再度下滑。电动车龙头特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）日前宣布暂停接受以比特币购买特斯拉车款，当时比特币价格就应声下跌。

法新社报导，本周之初，股市走势还大致良好，但在苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、脸书（Facebook）等科技公司股价下滑逾1%拖累美股后，亚洲市场今早就出现卖压。

外界焦点再度回到预期今年经济活动复苏对通货膨胀造成的影响上。许多人警告，美国联邦准备理事会（FED）等央行可能不得不收紧太过宽松的货币政策，包括可能升息。

联准会稍晚将公布4月会议纪要，在此之前，亚洲股市普遍下跌，投资人担心数个国家出现的新一波2019 冠状病毒疾病（Covid-19）疫情将扩大卖压。

东京、雪梨股市下滑超过1%，威灵顿股市也好不到哪里去。上海、新加坡、台北、马尼拉和雅加达股市一片惨绿。香港和首尔金融市场今天休市。

股价下跌最多的公司包括能源企业，因为报导称谈判有了进展，可望让美国和伊朗重新遵守2015年核协议，导致油价从近期的高峰滑落。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP