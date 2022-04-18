（法新社香港18日电） 中国今天公布最新数据显示，首季经济成长加速，但北京政府示警经济将面临重大挑战。亚股今天在投资人抱持谨慎的态度下交易，区域指数多收跌。

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上海封城抗疫数周来，通报首宗COVID-19（2019冠状病毒疾病）死亡病例。在中国爆发COVID-19以来最严重的疫情之际，上海实施一连串防疫限制措施。

中国国家统计局今天公布第1季经济成长4.8%，高于2021年第4季的4.0%。但年度成长目标则因疫情岌岌可危。

中国这个全球第二大经济体去年下半年由于房地产衰退，加上当局加强监管措施，导致成长失去动能。

中国国家统计局发言人傅凌晖表示：「我们必须了解国内和国际环境日益复杂多变，经济发展面临了重大困难和挑战。」

安达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）说：「整体而言，数据显示中国今年有不错的开始，但随着时序进入下一季，逆风已经转强。」

「房地产市场减缓，全面防疫措施、乌克兰战事等因素都推升基础商品和能源价格，央行仍意图让经济部门降杠杆，这种种因素都对中国的成长带来压力。」

「还好通膨没有实质攀升，算是可以略为放心。」

日股日经指数收跌1.08%，来到26799.71点。上海综合股价指数收跌0.49%，来到3195.52点。香港股市今天适逢假期休市。

至于亚洲其他股市，首尔、台北、新加坡、曼谷股市收跌。雅加达和马尼拉股市收涨。雪梨、威灵顿股市则适逢假日休市一天。

© 2022 AFP