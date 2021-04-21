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（法新社香港21日电） 亚洲股市今天全数收跌，主因对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情再度升温的忧虑影响全球投资人买气，加上美股从上周的创纪录高点拉回，持续走低。

随着新变种病毒使得部分疫情最严重的国家感染人数创新高，世界各国赶紧加快施打疫苗的脚步，并努力重振遭疫情肆虐的经济。

美股道琼工业指数和标准普尔500指数上周收盘创新高，连续第4周走扬后，随着财报季进入第2周，这两项指数过去两天都收跌。

金融服务公司Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「前一晚对疫情忧虑再起吓坏市场后，全球股市仍持续探底。」

日股领跌亚股，日经225指数重挫2.03%，受累于大阪重症病床不够用，要求中央政府发布紧急事态宣言。

去年因疫情被迫延后的东京奥运将于3个月后举办，不料染疫人数持续攀升，东京和其他数个地区预期将步上大阪的后尘。

香港股市下跌1.76%，上海股市持平，台北股市下挫0.70%，首尔股市挫跌1.52%，雪梨股市下跌0.29%，新加坡股市下挫1.16%，雅加达股市挫跌0.75%，威灵顿股市下跌1.13%，马尼拉股市下挫0.94%。

© 2021 AFP