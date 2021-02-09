亚洲股市走势分歧 投资人依然乐观

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（法新社香港9日电） 亚洲股市今天走势分歧，未延续最近强劲涨势，但市场气氛依然乐观，因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗推出、新增染疫人数下降及美国总统拜登试图推动通过大规模振兴方案。

法新社报导，尽管愈来愈多人忧心，目前股市估值可能过高，因为股市近几个月来强劲上涨；但投资人仍普遍抱持乐观看法，认为随着生活逐渐恢复正常，全球经济将蓬勃发展。

拜登的1.9兆美元振兴方案正在国会审议，虽然他可能无法取得自己原先希望的两党广泛支持，但民主党在参众两院皆占多数，足以通过大型方案。

这项巨额支出将包括发给每人1400美元现金，同时美国也正加快疫苗接种计画步伐，数据显示，新增感染、死亡及住院病例数正在下降。

英国也发生类似情况，欧洲亦出现进展。更令人感到乐观的是，以色列统计数据似乎显示，疫苗正在发挥作用。以色列在疫苗接种进度上领先全球。

安达（OANDA）高级市场分析师莫雅（Edward Moya ）指出：「金融市场反映对未来的预期，而美国及欧洲疫情似乎正朝对的方向发展。」

东京股市日经225指数上涨0.4%，收29505.93点；香港恒生指数上扬0.5%，收29476.19点；上海证券交易所综合指数扬升2.0%，收3603.49点。

新加坡股市上扬0.1%、马尼拉股市扬升0.6%、曼谷股市收涨0.1%、吉隆坡股市收高0.8%。

但雪梨股市下挫0.9%、首尔股市下跌0.2%、雅加达股市挫跌0.4%、威灵顿股市收跌1%。

© 2021 AFP