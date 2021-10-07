亚洲首富取得代理权 印度首家7-Eleven9日开张

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（法新社孟买7日电） 亚洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）即将在印度开设首家7-Eleven连锁便利商店，他的综合性大企业信实集团（Reliance）将藉此在拥有13亿人口的广大市场拓展零售版图。

2天前印度第二大连锁超市公司未来零售（Future Retail）宣布终止2019年和7-Eleven签订在印度开设1000家门市的合约后，信实集团今天宣布签下这个连锁超商品牌在印度的经营权。

印度零售市场由家族经营的小型商场把持。但涉足产业横跨石油和电信业的信实工业（Reliance Industries）去年在印度开张1500家零售商店，使得旗下门市总数来到近1万3000家；今天消息宣布后，在孟买股价劲扬逾1%。

信实零售创投公司（Reliance Retail Ventures）总监暨安巴尼的女儿伊莎（Isha）表示：「7-Eleven是全球便利零售业最具代表性品牌之一…将提供印度消费者在各自街坊享有更大的便利性和更多选择。」

信实并宣布，印度首家7-Eleven门市将于9日在孟买郊区开幕，随后「将在重要街坊和商业区迅速展店，从孟买大都会区群聚地带开始」。

放弃7-Eleven合约的未来零售在印度拥有Big Bazaar等平价连锁超市，但负债累累。根据未来零售说法，受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，他们无法「达成展店目标及支付品牌经营费」。

印度最高法院8月封杀信实以34亿美元买下未来集团（Future Group）零售业资产的交易。这起判决源于与未来集团合伙的美国网购业巨头亚马逊（Amazon）以构成违约为由反对交易。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP