莫迪展现强硬态度 中国部队在边境对峙点后撤

在印度总理莫迪前往拉达克视察，展现印度绝不退缩的态度后，印度高层官员7月6日透露，中国部队已从加勒万谷后撤2公里，也正拆除在班公错湖一些帐篷等临时设备。印度总理莫迪3日飞往中印对峙地点拉达克前线向部队发表谈话，强调印度不会在捍卫领土的对抗中退缩；紧接着，印度国安顾问多瓦尔（Ajit Doval）和中国国务委员兼外交部长王毅6日通电话，双方同意加快在中印实际控制线的部队后撤速度，中国部队6日就出现后撤迹象。

广告 继续浏览后续

中央社报道，资深印度官员告诉《印度人报》（The Hindu），中国部队已从6月15日晚上爆发冲突死伤的拉达克东部加勒万谷（Galwan Valley）对峙点，“移动”两公里。

另一名政府消息人士透露，中国部队正在拉达克中印实际控制线第14巡逻点拆除帐篷和临时建筑物，而解放军部署在加勒万谷、温泉（Hotsprings）和高格拉（Gogra）的车辆也往后移动。

但消息人士并未提供后撤的具体距离，主要是还要对后撤的情况与距离进行核对确认。

此外，印度官员先前指控中国向拉达克中印实际控制线印度这一侧移动8公里、可能计划长期占有的班公错湖（Pangong Tso）第4指地区，也出现撤离迹象。

一名政府消息人士指出，中国部队已拆除班公错湖地区的一些帐篷，且后撤一段距离；至于后撤具体细节，还在查核确认中。

印度部队7月6日同样也在中印实际控制线的对峙热点一带后撤，且拆除临时建物。

不过，就在今天缓和局势出现之前，印度正指控中国对印度的盟国不丹的“领土”进行主权声索，意图对印度施压；而印度方面也扩大对中国的经济抵制，甚至有更多声音出现要强化与“四国对话”其他国家的关系，并与日本、台湾共享情报合作，支持东协国家对南海争端的主张，同时加强对印度洋的监控，以便对抗中国扩张主义。

印度与中国部队5月初在拉达克、锡金爆发肢体冲突，因而在拉达克对峙迄今；双方曾达成共识部队后撤，结果印度指控，中国部队在后撤后又折返，并在加万谷山脊高地建筑观察哨站，双方因而在6月15日晚上爆发对峙，导致印度20名军人死亡，引发双方边境紧张的对峙与增兵。

印度要求中国部队退回5月初冲突之前的位置，中国则主张加勒万谷从过去就一直是中国领土，双方陷入各说各话的僵局，直到6日局面出现转缓趋势。