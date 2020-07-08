印高官：中方后撤2公里 印军从冲突地点后撤约1.5公里

当地时间7月7日，一名印度高级官员向《印度教徒报》（The Hindu）表示，中国军队已后撤约2公里，印度军队也从位于加勒万河谷地区的冲突地点后撤了约1.5公里。

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这名印方官员补充说，中印双方经协商后达成共识，约定在6月15日冲突地点附近建立一个约3.5公里至4公里的缓冲区。此前在7月5日晚，中印边界问题中方特别代表、中国外长王毅同印方特别代表、印度国家安全顾问多瓦尔通电话。双方就缓和当前两国边界事态达成积极共识，约定尽快完成双方一线部队脱离接触进程。

印方官员表示，“每侧只部署约30人，之间相距3.5到4公里，这是商定的缓冲区。”他指出，中印双方第一阶段的目标是脱离接触，现在已经通过这一安排实现。据《印度教徒报》8日报道，中国军队已经完全从位于拉达克（Ladakh）地区东部的第15号巡逻点撤出，中方军队并在执行从第17号巡逻点撤出的行动，预计将于明日结束。报导指，中印两国军方在加勒万河谷第14号巡逻点的后撤已经完成，并得到证实。

就两军正在创建的缓冲区问题上，印方消息人士说，这是一个在形式上如外界所描述的缓冲区，但它只是为了避免像6月15日发生在加勒万河谷的冲突重演。消息人士说，“鉴于上次脱离接触时发生的事件，在（中印）军团指挥官谈话期间作出决定，在此期间，双方间不应有任何人。”消息人士称，所谓缓冲区完全是临时性的举措。