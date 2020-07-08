澳大利亚或将中止与香港的引渡协议

据澳大利亚广播公司（ABC）7月7日报道，随着中国政府对香港的打压愈演愈烈，澳大利亚联邦政府可能会中止与香港签署的引渡协议。

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报导指出，北京在强力通过并实施了新制订的港版国安法后，于近日受到了民主国家的齐声谴责。上周，加拿大总理特鲁多已经宣布，将中止加方与香港的引渡协议，令加拿大成为第一个暂停与香港执法部门之间这一特殊联系的国家。但是，包括美国、澳大利亚和新西兰在内的30多个全球其他国家和地区还与香港签有过引渡协议。对此，澳大利亚广播公司获得消息指，澳方政府官员已向联邦政府提供了如何应对香港新法律制度下的几种方案供选择。其中之一就是让堪培拉效仿渥太华，选择中止与香港的引渡协议。

此前，澳洲外交部已经在周二再对该国公民发出警告，并指他们前往中国旅行会面临“被任意羁押”的风险。该警告还表示，中国当局已经以所谓的“危害国家安全”的理由拘捕了一些外国人。对此，中国驻澳大利亚使馆发声明回应称，“我们注意到，澳方日前更新关于中国的旅行提醒，其中声称中国可能存在所谓拘留风险的说法，是可笑的，完全是虚假信息”。中使馆称，“在华外国人，包括澳大利亚人，只要遵纪守法，就完全没有必要担心。当然，从事诸如贩卖毒品、间谍等违法活动的，都会像在其他国家一样，依法受到处理。”

而这一最新报导指，澳洲政府是否会效仿加拿大作出中止香港引渡协议的决定最快会在周二的内阁会议上产生。澳大利亚司法部长克里斯蒂安·波特（Christian Porter）的发言人表示，不会透露政府正在考虑的具体措施，他说，“澳大利亚不断重新审视其国际事务方面的计划安排，确保它们适得其用，其中也包括引渡安排。”澳议会反对党影子司法部长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）则在一份声明中呼吁，莫里森政府应“紧急重审”澳大利亚的引渡协议。声明称，“目前香港居民和访客可以出于各种原因而被引渡到中国内地，将当事人从澳大利亚引渡到香港现在就具有将其引渡到中国大陆的切实风险。”他指出，“（澳洲）外交和贸易部最近提升了对香港的旅行建议，就印证了这点”。

德雷福斯强调，“因此，澳大利亚现在与香港维持一项单独的引渡协议可能是站不住脚的，如果是这样的话，澳大利亚政府应立即采取步骤退出该协议。”报导称，预计莫里森政府的内阁会议还将决定澳大利亚是否会为担心在香港遭受政治迫害的港人提供避难。莫里森本人曾于上周表示，澳方很可能会提供新的重新安置途径，但目前尚不清楚是否会通过技术移民签证或人道主义计划来提供。