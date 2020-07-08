美国对朝鲜特别代表比根访问韩国

在朝鲜重申无意与美国重启对话，并拒绝韩方在朝美之间斡旋的时刻，美国国务院常务副国务卿兼对朝特别代表比根7日下午乘美军机飞抵位于韩国乌山空军基地，开启为期三天的访韩之旅。

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韩联社报道，比根计划会晤韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋，预计比根在会后向媒体介绍双方讨论的内容，届时可能发出敦促朝鲜避免挑衅和重返对话轨道的信息。

朝鲜外务省7日在美国国务院常务副国务卿兼对朝特别代表比根访韩之际发表谈话，重申朝方无意与美国重启对话，并拒绝韩方在朝美之间斡旋。

据朝中社报道，朝鲜外务省负责美国事务的局长权正根当天发表谈话称，朝方再次明确表示不愿与美国面对面对话。他表示，外务省第一副相崔善姬日前发表的谈话也就举行朝美首脑会谈这一不合时宜的提议表明了立场，崔善姬还提到有关方全然不顾朝方的想法，草率表露将扮演仲裁者的意向。朝鲜外务省第一副相崔善姬4日曾发表谈话称，没有必要与美国坐下来面对面对话。

比根是自新冠疫情爆发后首位访韩的美国政府高官，美国国务院对朝副代表黄之瀚（Alex Wong）等人士随行。

韩联社报道，比根将于8日上午会见韩国外交部长官康京和 。