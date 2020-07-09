韩国首尔市长失联，其女儿称父亲留下类似遗言

据韩国《中央日报》周四最新消息显示，韩国首尔市长朴元淳9日与外界失去联系，警方目前正在进行搜查。

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朴元淳的女儿在当地时间下午5点17分左右向警方报案称“4-5个小时前，父亲留下像是遗言的话离家出走，手机也关机了”。首尔市表示，“朴元淳市长今天没有上班”，“今天下午4点40分，在市长室与总统直属的国家均衡发展委员长进行了面谈”。 经确认，截至韩国时间下午6时，朴元淳的手机已经关机。 截止到当天上午，拨打其手机时虽然有信号但没有接，对短信也没有答复。

首尔市地方警察厅长已主持召开紧急会议。据韩联社报道，朴元淳当天上午10点44分许离开位于首尔钟路区嘉会洞的市长官邸，他出门时穿着深色夹克、黑色裤子、灰色袜子，背着黑色背包。手机位置追踪显示，手机信号最后出现在首尔市城北区某地。

据悉，首尔警方已出动两个中队、无人机及警犬正在此地附近的北岳山吉祥寺一带找人。首尔市政府最近因楼市新政而工作繁重，警方据此认为朴元淳可能关掉电话想放空一下，但也不排除最坏的可能，正在追踪其下落。

朴元淳出生于1956年3月26日，1970年代曾因反对朴正熙的独裁统治而被赶出大学校园。他后来亦协助推广一间穷人二手衣服组织，开始受外界认识，并成为人权律师。朴元淳在2011年10月26日以反建制、独立候选人身份，在首尔市长的补选中出人意料地击败了当时的执政党，原韩国大国家党候选人罗卿瑗。2014年6月4日成功连任首尔市长。2018年6月13日再次成功连任首尔市长。