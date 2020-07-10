美海军驱逐舰现身东海 一度距中国海岸约153公里

美国海军“拉斐尔·佩拉尔塔”号驱逐舰（USS Rafael Peralta）7月10日出现在台湾北部海域，其在航行期间最近点距离浙江省海岸约82.68海里（约合153.12公里）。

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根据中国北京大学海洋研究院设立的“南海战略态势感知计划”（SCS Probing Initiative）平台在当天发布的消息显示，“拉斐尔·佩拉尔塔”号驱逐舰在6日晚间离开美军驻冲绳基地后，就向东海方向航行，并于10日早上7时23分，接近浙江省与福建省交界处附近海域，最近的点距离中国大陆海岸仅有82.68海里。此外，当天还有两架美军P-8A“海神”侦察机“近乎同时”进入南海开展侦察行动。

相关报导指出，美军侦察机此前频繁对中国大陆沿岸进行抵近侦察，美军在本月6日、7日、8日连续3天派机对相关地区抵近侦察，其中6日是1架RC-135侦察机，7日和8日为1架EP-3E电子侦察机，8日美军侦察机距离广东海岸最近时仅有51.68海里（约95.7公里）。

“南海战略态势感知计划”的推特账户还整理了“拉斐尔·佩拉尔塔”号驱逐舰自今年3月下旬以来的航迹图，显示这艘驱逐舰的主要航行区域是在黄海以及东海海域，但该舰也曾在4月份时沿着台湾东部海域的太平洋海域南下，到达巴士海峡后再折返。

近日，美国双航母战斗群刚刚结束于菲律宾海和南海举行的军事演习。美海军太平洋舰队4日发表声明称，美国“尼米兹”号航母战斗群和“里根”号航母战斗群在当天“以无与伦比的海上力量庆祝美国独立日，同时在南中国海举行双航母演习，支持一个自由开放的印太地区”。