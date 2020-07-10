Coronavirus-印度-众多医务者无保险

医生们通常是遭新冠病毒感染的首批人员，但他们并非总是得到更好的保护，甚至在保险上也如此。印度的情况就是这样，众多贫困地区公共卫生职业人员的劳动合同不稳定，不享有医疗保险。

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据本台RFI法广记者Sébastien FARCIS周五（2020年7月10日）发自新德里报道，印度政府在三月底设立了一种特别保险，在疫情期间有效，用于那些公共卫生中心里接待遭Covid-19病毒感染患者的医务人员。问题是，这种保险的受益人，不包含部分短期合同工，然而，这些人的比例达到总数的一半以上。

Dr. GUPTA解释说，政府的保险只是覆盖了与Covid-19患者有直接接触的工作人员。这名公共卫生界的活动积极分子指出，当一名女护士的工作地点在位于距Covid-19指定医院50公里的基层卫生中心，也可能直接接触到遭感染的患者，但她不享有这种保险。应该让所有医务工作者都拥有保险。

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印度公立医院的治疗费用是可以负担得起的，但已经饱和。迫使许多患者不得不去治疗费用昂贵的私立医院。此外，传统的私人保险通常不承担在出现全球大疫情时所发生的感染。

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