新加坡大选揭晓：李显龙又赢了反对党创史上最好成绩

新加坡第13届国会选举于当地时间周六清晨揭晓，连续执政55年的人民行动党（PAP）再度蝉联执政，获得国会总共93个议席中的83席，整体得票率为61.24%，比上一届下跌了8.66个百分点；反对党工人党（WP）取得了有史以来最好的成绩，继2011年后，再度攻下一个集选区，在国会的议席从6个增加至10个。李显龙总理并当天在4时的记者会上说，行动党会虚心接受人民给予的明确委托，虽然成绩不如预期理想，但显示行动党仍获得选民广泛的支持。

广告 继续浏览后续

身兼人民行动党秘书长和总理一职的李显龙讲话指，“普选支持的比例并不像我希望的那样高”“选举结果反映了新加坡人在这场危机中感受到的痛苦和不确定性……这不是一次感觉良好的选举。”他表示，“成绩虽不如预期理想，但成绩显示行动党获得选民广泛的支持，选民了解选举的重要意义，国人须团结捍卫国家利益。”

分析人士指，今年持续数月的新冠疫情显然成为本次选举中最大的影响因素。在这个医疗水平位居全球前列的较发达国家，执政的人民行动党应对起初得到肯定，死亡率接近全球最低。但到了4月份，新加坡因外籍劳工宿舍发生聚集性感染而病例陡增。这个仅500多万人口的国家累计确诊病例已超4.5万。

新加坡卫生部数据显示，这些病例通常是从事底薪、劳动密集型工作的男性劳工，来自其他亚洲国家。他们占新加坡全部新冠病例的90%以上。不过罕见的公共卫生危机难以阻拦新加坡选民表达诉求的意愿，投票率反而创下2000年以来新高。新加坡选举局资料称，今年共有253.5万名选民完成投票，投票率达95.63%，超过去四届大选。

据悉，人民行动党在全国31个选区中，于15个集选区和13个单选区赢得胜利，比上届大选减少1个。李显龙领导的一个5人团队在宏茂桥集选区毫无悬念地胜出。现年68岁的他是前总理李光耀的长子，自2004年以来一直担任总理职务。而被视为李显龙接班人的副总理王瑞杰则以53%支持率在选区险胜。