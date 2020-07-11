日本抗议中国在其“专属经济区”进行海洋调查

日本官房长官菅义伟在7月11日的记者会上，针对中国在海洋调查船在没有经过日本事先允许的情况下，在冲之鸟岛日本认为是“专属经济区”海域内进行调查活动支出：日本已经向中国方面提出了强烈抗议。

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日本方面指出：从7月9日-10日，在日本最南端的冲之鸟岛的专属经济区内，中国海洋调查船在水中投入状似钢缆的东西，被日本海上保安厅的巡视舰发现。

菅义伟指出：中国在海域进行海洋科学调查，并没有征得我国的同意，海上保安厅在现场要求其停止这样的活动。

菅义伟指出：即使是进行海洋科学调查，也因该立即停止。并表示已通过外交途径向中国方面提出了抗议。

中国认为“ 冲之鸟”只属礁石，并非岛屿。根据《联合国海洋法公约》规定，岩礁不具备主张专属经济区的条件；但日本称其为“ 冲之鸟岛”，意即日本对其拥有主权，周边200海里应划为日本专属经济区。

2004年5月27日，中国一份重要政治杂志《瞭望东方周刊》发表了国家海洋发展战略研究所研究员贾宇和国家海洋发展战略研究所工程师李明杰的文章《不认可人造的“冲之鸟”》，文章认为：“冲之鸟”原本是日本南部太平洋上的几块珊瑚礁,常年被海浪侵蚀, 几近没于海面。平时涨潮时只有北露岩和东露岩两块岩石可露出水面。为了拯救这几块礁石,防止其没于水下或消失, 从1988年开始,日本政府斥300亿日元巨资,以钢筋、水泥等对其进行加固,人工造“岛”,并建设了测量标志、气象观测装置和直升机起降平台。

自从2004年中国主张“ 冲之鸟”是“ 岩”不是“ 岛”以来，东京都议会为了向国内外宣示“ 冲之鸟”是“ 岛”不是“岩”，以东京都议员为首的122人，已把户籍“本籍”迁至“冲之鸟”。

（法广特约记者楚良一发自东京）